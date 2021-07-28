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Eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarının gelişimine katkı sağlanacak

Ülkemizin hayırsever iş insanlarından Mustafa Başman ve merhume eşi Mevhibe Başman adına, Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı, evlatları; Ali Başman, Osman Başman ve Pınar Başman Süren tarafından 9 Haziran 2021’de hayata geçirildi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:02
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Eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarının gelişimine katkı sağlanacak

Çağdaş ve gelişen bir Kuzey Kıbrıs için

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı, yaşamın en temel gereksinimleri arasında olan Eğitim, Sağlık, Spor ve Kültür alanlarının gelişimine katkı sağlayarak, Kuzey Kıbrıs’ın daha hızlı gelişmesine destek olmayı ve fayda sağlamayı amaçlıyor.

Yetenekli fakat maddi imkanları kısıtlı gençleri, fırsat eşitliği yaratarak desteklemek, yurt içinde & dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, burs ve ödül gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak vakfın amaçlarından biri.

Vakfın diğer amaçları arasında ise;
-Uygun görülecek yerlerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kreş, ilkokul, ortaokul, lise okulları, kitaplık, laboratuar ve öğrenci yurdu yaptırmak,
-Sağlık tesisleri kurmak, donatmak, işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak,
-Kültür, sanat ve spor alanlarına destek olmak amacı ile çalışmalar yapmak ve gerekli desteği sağlamak bulunuyor.

Mütevelli Heyeti & Yönetim Kurulu belirlendi
Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı’nın Mütevelli Heyeti 5 üyeden oluşuyor. 3 yıl için seçilen heyette Ali Başman, Osman Başman, Pınar Başman Süren, Niyazi Akman ve Savaş Atakan yer alıyor.
Aynı süre için seçilen Vakfın Yönetim Kurulundaki isimler ise Pınar Başman Süren, Ece Başman, Aslı Başman, Hüseyin Ekmekçi ve Özlem Otur.

Pınar Başman: Kurumsallaşma adına güçlü bir adım…
Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı Başkanı Pınar Başman Süren yaptığı açıklamada; Başman ailesi olarak çok sayıda hayır faaliyetinde bulunduklarını belirterek, Vakıf adımı ile bunu kurumsal hale getireceklerini belirtti.
Pınar Başman açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Ailemizin hayır faaliyetlerini kurumsallaştırmak amacıyla Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı’nı kurmuş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Başman Group of Companies’in bağışları, Başman Aile bireylerinin katkıları ve tabi ki yardımseverlerden gelecek desteklerle, Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı olarak, devletimizle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde kısa sürede toplum refahını artıracak yatırımlar gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.
Vakfımızın kuruluş amaçlarının hayata geçirilmesi yanında, Mustafa Başman ve Mevhibe Başman’ın isimlerinin yaşatılmasını ve “Paylaştıkça Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla, tüm topluma katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Son Güncelleme: 28.07.2021 17:04
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