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Eğitim seminerleri sona erdi

Gençlik Dairesi himayesinde gerçekleştirilen “Kıbrıs’ın Siber Kahramanları” projesi eğitim seminerleri sona erdi.

02 Aralık 2019 Pazartesi 15:25
Eğitim seminerleri sona erdi

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, yaptığı açıklamada, Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, Mesarya ve İskele olmak üzere altı bölgede gerçekleştirilen seminerler sonucunda 700 civarı gencin eğitim aldığını belirtti.
Eren, yurt dışından gelen Siber Güvenlik Uzmanları tarafından, gençlerin Siber Güvenlik Uzmanlığı’na nasıl erişecekleri yönünde eğitimler verdiklerini söyledi.

Gerçekleşen eğitimler ve verilen bilgiler doğrultusunda 14 Aralık Cumartesi günü ilk online sınavın gerçekleşeceğini de vurgulayan Eren, 18.00-19.30 saatleri arasında kibrisinsiberkahramanlari.org web adresinden gençlerin sınava katılabileceğini belirtti.

Eren, online sınavda başarılı olan gençlerin, Şubatta yapılacak olan Siber Güvenlik Eğitim Kampına katılarak ücretsiz eğitim kampından yararlanacağını söyledi.
Eren, proje kapsamında ekip halinde çalışan, Gençlik Dairesi personeline, Denizler Bilişim Direktörü Lisani Deniz’e, TÜSİDAM’a, yurt dışından gelerek eğitimleri veren uzmanlara ve katılımcı gençlere teşekkür etti.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
EğitimSeminer
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