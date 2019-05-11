Etkinlikte, gerek okul öncesi öğretimlerinde kullanılan destekleyici ürünlerin ve eğitici oyuncakların kullanımları, gerekse resim alanlarında kullanılan materyallerin kullanımları ve yararları uzmanlar tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca uygulamalar şeklindeki atölye çalışmaları ile öğretmenlerin kendi yetenek ve becerileri doğrultusunda geliştirici çalışmalar yapıldı.
Eğitim Vakfı “Özgür Eller 3” semineri tamamlandı
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın (KTEV) düzenlediği “Özgür Eller 3” atölye çalışması ve semineri tamamlandı.
11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:29
Etkinlikte, gerek okul öncesi öğretimlerinde kullanılan destekleyici ürünlerin ve eğitici oyuncakların kullanımları, gerekse resim alanlarında kullanılan materyallerin kullanımları ve yararları uzmanlar tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca uygulamalar şeklindeki atölye çalışmaları ile öğretmenlerin kendi yetenek ve becerileri doğrultusunda geliştirici çalışmalar yapıldı.