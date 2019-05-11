Eğitim Vakfı “Özgür Eller 3” semineri tamamlandı

KTEV’den verilen bilgiye göre, 6 - 10 Mayıs tarihleri arasında Güzelyurt, Mağusa, Girne, Lefkoşa ve Karpaz olmak üzere 5 bölgede gerçekleştirilen seminerlere, birçok okuldan farklı branşlarda öğretmenler katıldı.Etkinlikte, gerek okul öncesi öğretimlerinde kullanılan destekleyici ürünlerin ve eğitici oyuncakların kullanımları, gerekse resim alanlarında kullanılan materyallerin kullanımları ve yararları uzmanlar tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Ayrıca uygulamalar şeklindeki atölye çalışmaları ile öğretmenlerin kendi yetenek ve becerileri doğrultusunda geliştirici çalışmalar yapıldı.