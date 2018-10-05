Eğitim ve Kültür Kompleksi’nin temel atma töreni yapıldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin ortak girişimiyle KTÖS Genel Merkezi’nin yanında eğitim ve kültür kompleksi yapılıyor.

Kompleksinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Açılışta konuşan Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Temel, öğretmen kooperatifi olarak üç yıl önce üyelere, ülkeye bir kompleks kazandırma konusunda söz verdiklerini ve bunu için üç yıldır çalıştıklarını anlattı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil de, ülkeye kalıcı bir eser bırakmak için çaba ortaya koyduklarını ve kendi kaynakları ile eğitim kompleksinin temelinin atıldığını söyledi. Elcil, kompleksin kapılarının tüm topluma açık olacağını kaydetti.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da, KTÖS’ün toplumsal hayatın önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, belediyeye ait bir araziyi toplumsal faydaya dönüştürmek için Sendika ile görüş birliğine varıldığını anlattı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Kurucu Üyeleri Yılsay Barlasoğlu ile Halil Kara ise, öğretmenlerin 50 yıllık mücadelesine işaret ederek, öğretmenlerin toplumsal geleceğe yarar sağlamak için uğraşlarını sürdürdüğünü vurguladı.