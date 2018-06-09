" Eğitimde ciddi planlamalar şart"

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, Eğitim Uzmanı Salih Sarpten, hükümet değişiminin tam da eğitim yılının ortasına denk geldiğini belirterek, hükümetin ortaya koyduğu program ve vizyonların içinde bulunduğumuz eğitim sistemine yansımasının beklenmediğini kaydetti. Sarpten, ancak yeni öğretim yılı için hükümetten ve Eğitim Bakanının söylemlerinden herkesin oldukça yüksek beklentisi olduğunu söyledi. Sarpten, bu anlamda birkaç ipucu görülmekle birlikte beklenilen hızda ilerlemediği düşüncesinde olduğunu kaydetti.

“En çok ihtiyaç duyulan yeni okulların yapımı”

Salih Sarpten, eğitim anlayışında ciddi bir değişimin olduğunu ifade ederek, bunun olumlu ve desteklenmesi gerektiğini belirtti. Sarpten, siyasi kaygıları değil, eğitim bilimi ilkeleri doğrultusunda ilerleme görüldüğünü kaydetti. Sarpten, ancak en çok ihtiyaç duyulan yeni okulların yapımı alt yapıların daha nitelikli bir hale getirilmesiyle ilgili nitelikli bir planlamanın henüz görülemediğini belirtti. Sarpten, yeni eğitim yılında Bakan Özyiğit’in basında çıkan demeçlerinde de görüldüğü gibi stratejik eğitim planı içinde bu hususların yer alıp alamayacağını görüp asıl değerlendirmenin o zaman yapılabileceğini söyledi.

“Yeni döneme bir takım sıkıntılarla başlayacağız”

Sarpten, hükümetin eğitim adına bir şanssızlığı olduğuna da dikkat çekerek şunları belirtti, “Eğitim yılı eylül ayından haziran ayına kadardır. Hem bütçe hem de takvim yılının başlangıcı olan ocak ayının olmasından kaynaklı eğitimdeki ihtiyaçlar için gerekli olan eylül ayına yönelik hazırlıklar yapılamadı. Bu nedenle eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılına bir takım sıkıntılarla başlayacağız gibi bir durum söz konusudur. Çünkü 2018 yılının bütçesi bir önceki hükümetin bütçesine aittir diyebiliriz. Ancak 2019 yılı ile ilgili yeni bütçe mevcut hükümetin olacak. Eğitim Bakanlığı’nın vizyon ve hedefleri doğrultusunda olacak. Dolayısıyla yeni bütçede bir mazeret ortaya çıkmayacak. Bu nedenle yeni Eğitim Bakanlığı’nın eğitimle ilgili değerlendirme karnesini önümüzdeki eylül ayında vermek daha doğrudur.”

“Eğitimin bütçeye ihtiyacı var”

Salih Sarpten, 2019 yılı için eğitime yeterli bütçe ayrılıp ayrılmayacağı konusunda ise bu tartışmanın hem siyasi hem de ekonomik olduğunu belirterek, eğitimin bu bütçeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Sarpten, özellikle eğitim için altyapıya çok ciddi anlamda kaynak ayrılması gerektiğinin altını çizerek, “hükümetin bu konularda çok daha fazla anlamlı ve nitelikli tartışmalar yapması aşikardır” diye konuştu.

Eğitimde en çok ihtiyaç duyulanın bir planlama olduğunu belirten Sarpten, Bakan Özyiğit’in bu yönde açıklamaları olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

Sarpten, eğitim sisteminin kademeleri arasındaki geçişlerde günün ihtiyaçlarına göre değişim hareketine bağlı bir değişikliğin yaşanıp yaşanmayacağının görüleceğini ifade etti. Sarpten, Kolej Giriş Sınavı’nın önümüzdeki yıllarda durumunun ne olacağının, meslek liselerinin, psikolojik danışman ile rehber öğretmen istihdamından tutun da hizmet içindeki gelişimlerle ilgili sıkıntılara kadar nasıl giderileceğinin ve en önemlisi denetim eksikliğinin nasıl giderileceğinin önemli konular arasında yer aldığını kaydetti.

“Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki denetimler yeterli mi?”

Sarpten, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki sorunlar ve sıkıntıların okuldaki eğitim öğretim uygulamalarından çok yapısal sorunlardan kaynaklandığını söyledi. Sarpten, bu konuda ciddi bir denetimin yapıldığını, ancak yeterli olup olmadığı konusunda ve söz konusu raporların yerine ulaşıp ulaşamayacağının merak konusu olduğunu belirtti. Salih Sarpten, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin içindeki yurtlarda, okul dışında ve çevresinde bir külliye anlayışı ile yapılanmış yapının sanki de devletin dışında bir olguymuş gibi yapılaşmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

“Öğrenciler arasında ayrım yaratılmamalı”

Sarpten, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin öğrenciler arasında ayrım yaratacak pozisyona dönüşmemesi gerektiğini belirterek, “esas kaygı verici olan budur. Dışarıdan bir müdahale olduğuna ilişkin bir durumdan söz etmiyorum. Hala Sultan İlahiyat Kolejini tercih eden ailelerin hem kültürel farklılıkları hem sosyo-ekonomik düzeydeki pozisyonlarının, aslında bir anlamda kültür uyumlaşmasına ihtiyaç duyan ailelerinin çocuklarının tercih ettiği okuldur” diye konuştu.