Eğitimde skandallar zinciri

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, her gün yeni bir skandalla gündemde.
Şimdi de sınıf yoklama defterlerini planlayamayan bakanlık, okullara üzerinde, “TC Milli Eğitim Bakanlığı” yazan defterler gönderdi.
Sınıf yoklama defteri basımı yapmaktan aciz, hazırlıksız bir şekilde yeni eğitim yılını karşılayan bakanlık ekibi bir kez daha sınıfta kaldı.
Havadis Gazetesi
Son Güncelleme: 20.09.2017 14:17
Gündem kıbrıs sizi siddwtle kınarm. sıkı bir takipcinizdim ve takdir ederdim sizi ama dayanaksz haber yapmayın. ben eğt. bkn. ambar sorumluauyum ve buyurun gelin bir sorma zahmetinde bulunun. yalan haberlere tamah etmeyin. HABERCİLİK ŞOV deil GERÇEKÇİLİKTİR.