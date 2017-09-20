Eğitimde skandallar zinciri

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, her gün yeni bir skandalla gündemde.

Şimdi de sınıf yoklama defterlerini planlayamayan bakanlık, okullara üzerinde, “TC Milli Eğitim Bakanlığı” yazan defterler gönderdi.

Sınıf yoklama defteri basımı yapmaktan aciz, hazırlıksız bir şekilde yeni eğitim yılını karşılayan bakanlık ekibi bir kez daha sınıfta kaldı.