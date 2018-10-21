Eğitimde vahim tablo: Matematiksiz Fen Lisesi'ne yasadışı öğretmen aranıyor!

Öğretmen ve kitap eksikliği gibi kaosların halen devam ettiği eğitim de, bir skandal daha ortaya çıktı. Kıbrıs Postası’na konuşan 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencileri, öğretmen eksikliği nedeniyle beş haftadır matematik dersi alamadıklarını dile getirdi ve hedeflerinin ve geleceklerinin çalındığını vurguladı.

“Matematik dersi almıyoruz, ancak bu dersi alanlarla aynı sınava gireceğiz ve kimse sorumluluk almayacak” ifadelerini kullanan öğrenciler, bakanlığa defalarca gitmelerine rağmen, hiçbir sonuç alamadıklarının altını çizdi.

“Bir fen lisesinde nasıl matematik öğretmeni olmaz?” diyen öğrenciler bu olayı “Büyük saçmalık” olarak yorumladı ve “Fen Lisesine dahi önem göstermeyen bu sistem 10 sene sonra beyin göçü diye ağlayacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kıbrıs Postası’na konuşan Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Aktan Erdoğa, öğrencilerin sonuna kadar haklı olduğunu söyleyerek, “Yasa dışı da olsa Pazartesi ya da Salı bu işi çözeceğim” dedi.

Erdoğa ayrıca bulunacak öğretmenin maaşının ya okul aile birliğinden ya da başka bir yolla halledileceğini söyledi.

Kıbrıs Postası'ndan Rahmican Çalışkan'ın haberine göre,

2018-2019 eğitim öğretim yılı birçok sorunlar ile başladı. Öğretmen ve kitap eksikliği gibi kaosların halen devam ettiği ülkemizde, bir skandal daha ortaya çıktı. 20 Temmuz Fen Lisesi’ndeki bazı sınıflarda matematik öğretmenin olmaması ve öğrencilerin 1 ayı aşkın süredir matematik dersi alamaması dikkat çekti.

“5 HAFTADIR MATEMATİK DERSİ ALAMIYORUZ, HAKKIMIZ ÇALINIYOR”

Kıbrıs Postası’na konuşan 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencileri, “Eğitim hakkımız çalınıyor” dedi. Matematik öğretmenlerinin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına müdür olarak atandığını söyleyen öğrenciler, öğretmen olmadığından dolayı, 5 haftadır matematik dersi alamadıklarını dile getirdi.

“BİR FEN LİSESİNDE NASIL MATEMATİK ÖĞRETMENİ OLMAZ?”

“Matematik dersi almıyoruz, ancak bu dersi alanlarla aynı sınava gireceğiz ve kimse sorumluluk almayacak” ifadelerini kullanan öğrenciler, bakanlığa defalarca gitmelerine rağmen, hiçbir sonuç alamadıklarının altını çizdi.

“BU SİSTEM 10 SENE SONRA BEYİN GÖÇÜ DİYE AĞLAYACAK”

“Bir fen lisesinde nasıl matematik öğretmeni olmaz?” diyen öğrenciler bu olayı “Büyük saçmalık” olarak yorumladı. “Fen Lisesine dahi önem göstermeyen bu sistem 10 sene sonra beyin göçü diye ağlayacak” diye konuşan 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencileri, hedeflerinin ve geleceklerinin çalındığına dikkat çekti.

ERDOĞA: “ÖĞRENCİLER SONUNA KADAR HAKLI”

Kıbrıs Postası’na konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Aktan Erdoğa, öğrencilerin sonuna kadar haklı olduğunu söyledi. Yasada boşluk olduğunu işaret eden Erdoğa, bakanlığa atanan bir öğretmenin yerine başka öğretmen atayamadıklarını belirtti.

“YASA DIŞI DA OLSA PAZARTESİ YA DA SALI BU İŞİ ÇÖZECEĞİM”

Öğretmen alma yetkisi beklediklerini açıklayan Aktan Erdoğa, “Yasa dışı da olsa Pazartesi ya da Salı bu işi çözeceğim” dedi. Erdoğa, yeni atanacak olan öğretmenin maaşı ya okul aile birliğinden ya da başka bir yerden ödemek suretiyle göndereceğini ifade ederek sözlerini noktaladı.