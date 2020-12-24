Eğitime devam edilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün, bakanlık binasında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile COVİD 19 risk değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile gerçekleştirdikleri toplantıda, bazı eğitim kurumlarında görülen koronavirüs vakalarını ve alınması gereken önlemlerin konuşulduğunu belirtti.

Toplantıda okulların eğitime devam etmesi görüşünün ortaya konduğunu kaydeden Amcaoğlu, Komite’nin daha sonra bu konuda aldığı kararları da açıkladı.

Buna göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar şöyle:

1- Okullarda görülen vakalarla ilgili yapılan temaslı takibi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın önlemleri sayesinde okul içinde yeni bulaşların önüne geçildi.

2- Sağlık nedeni ile risk altında olabilecek öğretmen ve öğrenciler önceden saptanıp gerekli önlemler alındı.

3- Seyreltilmiş eğitim ile sosyal mesafe anlamında risk azaltıldı.

4- Salgında ilköğretim çağındaki çocuklar yüksek riskli yaş gurubunda yer almıyor.

5-Eğitime ara verilmesi durumunda bu çocuklar yüksek riskli gurupta yer alan büyükanne ve dedelerle daha çok temas etmek durumunda kalacak.

Tüm bu bilgiler ışığında öğrencilerin eğitimlerine devam etmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Okul öncesi yaş gurubunda ise gerekli okullarda seyreltilmiş eğitimin yapılabileceği belirtilmiştir.

Şubat sonrası yüz yüze eğitim

Bu arada Bakan Amcaoğlu, ülkeye girişte karantina uygulanması şartıyla Şubat ayı itibarı ile 2. Dönem yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğine varıldığını, bu konunun daha sonra Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nce ele alınacağını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, “bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ile COVİD 19 vakalarının seyri ve yerel bulaş durumuna göre yeniden değerlendirmeler yapacak ve gerektiği takdirde alınacak kararlar yine kamuoyu ile paylaşacaktır” dedi.