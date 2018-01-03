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Eğitime seçim arası!

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 8 Ocak Pazartesi gününün seçim nedeniyle kamu okullarında tatil olmasına karar verildiğini duyurdu...

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:15
Eğitime seçim arası!
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 8 Ocak Pazartesi gününün kamu okullarında tatil olmasına karar verildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milletvekilliği Erken Seçimi’nde bakanlığa bağlı okullarda görev yapan çok sayıda öğretmenin Yüksek Seçim Kurulu tarafından görevlendirilmesi nedeniyle bu kararın aldığı belirtildi. 

Açıklamada, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılan değişiklikler kapsamında gerek oy sayımının uzun süre alacağı, gerekse çok sayıda öğretmenin seçimde görev yapacak olması ve sandık kurulacak okullarda sınıfların tekrardan eğitime hazır hale getirilebilmesi göz önünde bulundurularak eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi. 
 

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