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Eğitimini İngiltere’de sürdürmek isteyenlere müjde!

İngiltere’de eğitim almak için RESMİ BAŞVURU MERKEZİ ve RESMİ TEMSİLCİSİ olan SI-UK’un Kıbrıs Şubesi Lefkoşa’da açılıyor.

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:03
Eğitimini İngiltere’de sürdürmek isteyenlere müjde!

Tüm dünyada 25 şubesi bulunan ve 26’ıncısı Kıbrıs’ta açılacak olan merkezde ücretsiz olarak öğrencilerin İngiltere’deki üniversitelerde eğitim almasına yardımcı olunacak.

20 Eylül’de Lefkoşa’da açılacak olan SI-UK Cyprus, dünyanın bir çok bölgesinde bulunan donanımlı ekip ile birlikte çalışarak İngiltere’de eğitim görmek isteyen gençler için büyük bir hizmet sunacak. 22 farklı lokasyonda yurtları olan SI-UK öğrencilerimize özel yurt ve vize hizmeti de sunmaktadır.

SI-UK Cyprus, IELTS sınavına ozel tecrubelı IELTS uzmanlarıyla Londra merkezinden en etkili teknikler ve guncel materyallerle birebir ve kişiye özel IELTS kurslarıyla da fark yaratıyor.

SI-UK Cyprus ile güvenilir üniversite partnerleri ve British Council tarafından eğitim alan danışmanların rehberliğinde zor ya da imkansız gibi görünen üniversitelere, TIP eğitimi, Oxbridge (Oxford, Cambridge, UCL, LSE, Imperial College, ve benzeri) ve Russell Grubu (ilk 24 üniversiteye), yatılı okul ve kolejlere, dil okullarına ve özel İşletme Master (MBA) bağlantılarıyla da birçok önemli başvuruyu giriş aşamaları artık dert olmadan yapabileceksiniz.

Üstelik başvuru sırasındaki tüm dosyalama, başvuru takibi, editleme, PERSONAL STATEMENT desteği de SI-UK uzman takımı tarafından yapılıyor.

Dünya çapında hizmet veren SI-UK, Kıbrıs şubesi ile hayalinizdeki eğitimin kapılarını sizin için aralıyor.

Disiplinli bir çalışma programına sahip olan SI-UK her yıl 400’den fazla üniversite temsilcisi ve akademisyen tarafından ziyaret ediliyor. Yılda 150 Üniversite ve eğitim fuarını dünyanın her yerinde gerçekleştiren SI-UK artık Kıbrıs’ta.

Tüm öğrencilerin İngiltere’de bulunan üniversitelerde eğitim almasını sağlayan SI-UK’da uzman ve güvenilir ekiple size özel bir çalışma programı sunularak belirlediğiniz üniversite, kolej veya dil okulu hedefine kolayca ulaşmanız sağlanıyor.

17 global ofisle binlerce öğrencinin üniversite başvurularına danışmanlık hizmeti veren ve başarı sağlayan SI-UK, Kıbrıs’taki danışmanlık hizmetine başlamıştır.

Ayrıntılı bilgi için:  http://www.siuk-cyprus.com/

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