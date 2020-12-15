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"Eğlence merkezlerine gitmezseniz ölmezsiniz"

Covid-19 tedavisi gören Kemal Oktar, sosyal medya hesabından yaşadığı zorlu süreci anlattı.

15 Aralık 2020 Salı 15:45
1182 Okunma
"Eğlence merkezlerine gitmezseniz ölmezsiniz"

Covid-19 tedavisi gören Kemal Oktar, sosyal medya hesabından yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Oktar , "Eğlence merkezlerine gitmezseniz ölmezsiniz , mesafeyi,maskeyi ve hijyeni uygularsanız bir şey kaybetmezseniz" dedi ve şu şekilde devam etti.

OKTAR'IN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

Kovit 19 Teşhisi ile Garantina servisine eşim ile birlikte yatırıldığımızın bu gün 5. Günü ilk üç gün Ayak parmaklarımdan tutunda tüm kaslarımızda dayak yemiş gibi ağrılarımız vardı Kuru veya sulu öksürük boğazımızda yakarak bizi zorluyordu , Ani sıcaklıklarımızın çıktığı veya üşüdüğümüzü hissediyorduk , İçtiğimiz su bile acımtırak geliyordu, Ben 56 yaşında ve diyabet hastası bir insanım inanın diyabetle mücadele etmek bu illetle mücadele etmekten çok daha kolaymış, bu gün eşimi yanımdan alıp yoğun bakıma götürmek zorunda kaldılar çünkü eşimin solunumu maalesef açılmıyordu, Eminim erken zamanda yanıma getirecekler çünkü bu birimde hizmet veren Hemşirelerimiz Hekimlerimiz ve Tüm sağlık çalışanları üstün bir gayret ile çalışmaktadırlar bu yüzden eminim diyorum, Bu yazdıklarımı okuyan herkese sesleniyorum Eğlence merkezlerine gitmezseniz ölmezsiniz , mesafeyi,maskeyi ve hijyeni uygularsanız bir şey kaybetmezseniz Yok eğer bildiğinizi okuyacaksanız yazdıklarıma hazırlıklı olun taktir sizlerin.

Son Güncelleme: 15.12.2020 16:49
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