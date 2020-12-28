Eğlence Sektörü İnisiyatifi yarın eylem yapacak

İnisiyatiften yapılan açıklamada, “Mantıksızlığa dur de!” sloganıyla yapılacak eylemde, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin eğlence sektörünü kapatmasının protesto edileceği belirtildi.

Açıklamada, “Maskeni tak, mesafeni koru, sektöre sahip çık!” denilerek, şunlar kaydedildi:

“Bizler bar, club ve eğlence sektörü çalışanları, iş verenleri ve yatırımcıları olarak yıllardır ilk hedef olmaktan bıkkınlığımız ve verilen kararlar ile emeklerimizin, geçinme derdimizin hiçe sayılmasına artık dur demek istiyoruz.”