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EHHD “Hastanın Sesi II” projesi kapsamında Harmancı ve Dizdarlı’yı ziyaret etti

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), “Hastanın Sesi II” projesi kapsamında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’yı ziyaret etti.

29 Ocak 2019 Salı 14:18
EHHD “Hastanın Sesi II” projesi kapsamında Harmancı ve Dizdarlı’yı ziyaret etti

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamada, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile yapılan görüşmede, LTB’nin yaşlılar için düzenledikleri sosyal etkinliklerde hasta haklarının tanıtılması ve LTB sağlık birimine eğitim verilmesi gibi konularda yürütülen işbirliğinin yeni projede de devam etmesinin görüşüldüğü kaydedildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı ile yapılan görüşmede ise, Dernek Başkanı Emete İmge, Temsil Kurulu üyesi Dr. Ayşe Zeki ve ekibi, Dizdarlı’nın verdiği destek ve işbirliğinden dolayı teşekkürlerini sunarken, yeni başlayan projenin temel amaçlarından olan Hasta Hakkı Biriminin oluşturulması için atılması gereken adımlarla ilgili görüşlerini sundu.

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Açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyinde hasta ve hasta yakınlarının haklarının korunması için 2002 yılında kurulan Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin (EHHD), Aralık 2018 itibarı ile hak izlemesini merkeze alan “Hastanın Sesi II” projesini yürütmeye başladığı kaydedildi.

Açıklamada, “Hastanın Sesi II” projesinin odağında grupların yaşadığı sorunların detaylı olarak tespiti, yaşadıkları hak ihlallerinin düzenli olarak izlenip raporlanması ve bu ihlallerin asgariye indirilebilmesi için yapılacak savunuculuk ile lobicilik çalışmalarının yer aldığı belirtili.

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