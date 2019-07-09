EHHD: "Mültecilerin sağlığa erişim hakkı ve diğer temel insan hakları engellenemez"

Evrensel Hasta Hakları Derneği, (EHHD) yaklaşık bir aydır aralarında 8 aylık hamile bir kadın ve 4 çocuğun da bulunduğu 51 mültecinin Ercan Havaalanında, sağlığa erişim hakkı ve diğer temel insan haklarından yoksun bir şekilde alıkonulduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ülkelerindeki savaş ve zulümden kaçan ve yaşam haklarının garanti altına alınabilmesi için KKTC’ye gelen mültecilerin sağlıksız koşullarda, uzun süreler boyunca, özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarının asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 25. maddesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarla ilgili Uluslararası Sözleşme’nin 12(1) Maddesine de atıfta bulunulan açıklamada, herkesin, mümkün olan en yüksek fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarına sahip olma hakkının korunması gerektiği kaydedildi.

KKTC Anayasasının 45. Maddesi’nde de “Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir” denildiği belirtilen açıklamada, tüm bu hukuki düzenlemelerde hakkın öznesinin “herkes” olarak ifade edildiğine dikkat çekildi.

Ercan Havaalanında özgürlüklerinden yoksun bir biçimde ve insani olmayan, onur kırıcı koşullarda alıkonulan mültecilerin sağlık haklarının ihlal edildiği savunulan açıklamada, muhaceret temelli havaalanında alıkonulan kişilerin alıkonuldukları zaman, toplumun tüm üyelerinin gördüğü nitelik ve standartlarda, sağlık personeli tarafından özel bir alanda ve gerekli olduğu durumda, bir çevirmen eşliğinde tıbbi muayeneden geçirilmesinin zorunlu olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle çocukların ve hamile kadınlar gibi diğer incinebilir grupların ilk muayenenin yanı sıra düzenli sağlık kontrolü hakkının da olduğu ve insan hakkı aktivistlerinin ve derneklerinin kendi çabalarıyla yardım götürmeye çalıştıkları mülteciler için geç de olsa girişim başlatan Cumhurbaşkanlığı inisiyatifinde müdahale edilmeye çalışılan bu vahim durumun sürdürülebilir olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “EHHD olarak başta sağlık ve muhaceret yetkilileri olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşları derhal bu insanlık onuruna aykırı durumu sonlandırmaya ve sağlık hakkı da dahil insan haklarına, kişilerin muhaceret statüleri veya vatandaşı oldukları ülke temelinde ayrımcılık yapmadan saygı göstermeye çağırırız.” denildi.