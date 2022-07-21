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Ehliyet çilesi bitmiyor!

Şoför Okulları Ehliyet sınavları için müracaat başvurusunda bulunan kişi sayısının 4 bin kişiden fazla olduğunu, 4 bin kişiye sadece 6 müfettişin baktığını söyleyerek, çok ciddi bir mağduriyet yaşandığını kaydetti…

21 Temmuz 2022 Perşembe 10:20
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Ehliyet çilesi bitmiyor!
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GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER- BAHAR SANCAR

Şoför Okulları teorik ve sürüş sınavları için müracaat başvurusunda bulunan kişi sayısının 4 bin kişiden fazla olduğunu, 4 bin kişiye sadece 6 müfettişin baktığını söyleyerek, çok ciddi bir mağduriyet yaşandığını kaydetti. Maliye Bakanlığı’nın müfettişlere 2 ayda bir ek mesai ücreti çıkarmak için söz verdiğini, ancak bakanlığın sözünde durmayarak ödeneklerin çıkmadığını aktaran yetkililer, müfettişlerin hafta sonlarında ek mesai ücretlerini alamadıkları için artık sınav yapmayacaklarını, bunun da önümüzdeki süreç için çok sıkıntılı olduğunu ve yığılmanın daha da artarak bir krize yol açabileceğini söyledi. 

4 BİNDEN FAZLA İNSAN SINAVA GİRMEYİ BEKLİYOR…
Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a konuşan Özbek Şoför Okulu Direktörü, Serdar Özbekoğlu, yıllardır bu sorunla mücadele ettiklerini, şoför okulları olarak yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığını dile getirdi. 25 Nisan tarihinden bu yana 300 öğrencisinin sınava girmeyi beklediğini kaydeden Özbekoğlu, “Ada genelinde bu rakam 4 bin kişinin üzerinde. Defalarca sorunlarımızı dile getirmemize rağmen, müfettiş sayısında bir değişiklik olmadı. Ehliyet sınavına girmek için insanlar aylarca bekliyor. bu sistem bu şekilde yürümüyor” dedi. 

“ÇOK CİDDİ BİR YIĞILMA VAR”…
Özgüneş Sürücü Kursu Direktörü Sami Güneş ise, “6 müfettiş ile ada genelinde sınav yapılmaya çalışılıyor. Çok ciddi bir yığılma var. Haftanın her günü sınav yapılsa da 6 kişinin yetiştirmesi mümkün değil. Müfettiş sayısının en kısa sürede artırılması gerekli. Defalarca bu talebimizi dile getirmemize rağmen bu sorun çözülmedi” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 21.07.2022 10:35
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