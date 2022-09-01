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EHLİYET DAİRESİNDE HİZMET VERECEK PERSONEL YOK!!! WTM LONDRA FUARINA 91 BİN STERLİN BÜTCE VAR!!!

Konuk yazar Karakuş yazdı...

01 Eylül 2022 Perşembe 09:22
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EHLİYET DAİRESİNDE HİZMET VERECEK PERSONEL YOK!!! WTM LONDRA FUARINA 91 BİN STERLİN BÜTCE VAR!!!


Ehliyet dairesi GREVDE...
Polis GÖREVDE...
Vatandaş  CEZADA....

Ehliyet dairesi personel eksikliği nedeni ile günlerdir GREV yapıyor. Vatandaş süresi dolan  sürüş ehliyetini devamlı'lık tarihini  uzatamıyor. 

Dairenin problemi günlerdir konuşuluyor, görüşülüyor fakat değişen hiç bir şey yok. Süresi dolan ehliyetlerini uzatmaya giden  vatandaş,  grevde olan ve hala bir sonuca varılmayan daireden geri dönüyor. 

Vatandaşlık görevini yerine getirmek için gittiği daireden hizmet alamayınca onca insan ne yapsın soruyoruz sizlere?...

*Araç kullanmasın mı?...

*İş yerlerine  yürüyerek mi gitsin?...

*Hastasını , yaşlısını sırtında mı taşısın?..

*Çalıştığı iş yerinden izine mi çıksın?...

Ne yapsın bu VATANDAŞLAR?...

Yollarda Trafik kontrolleri sırasında , süresi dolmuş ehliyet sürücülerin rapor edilmesi ve  kesilen cezaları ne yapacağız?... Polis görevini yerine getirmekle mükellef vede dahi yasayı uyguluyor. 

1 ayı aşmamak kaydı ile süresi dolmuş ehliyet cüzdanına,  dolayısıyla vatandaşa esneklik gösterebilir ama sonuç olarak o kesilecek cezadan kaçılmıyor. 

Bazen de o benim sorunum değil diyebiliyorlar. Ben yasayı uygulamaya mecburum diyebiliyorlar.  Vatandaşa bu sebep'le kesilen 498 TL ceza aslında kimin cezası oluyor?...  Devletin sistmesiz, umursamaz, görevini yapmamasının cezasını neden VATANDAŞ ödüyor. 

*Devletin olmazsa olmazları olan dairelerindeki personel eksikliği neden var?  
*Varsa neden çözümü bu kadar geç oluyor?..

*Devletin açığının sorumluluğu , cezası neden VATANDAŞA yükleniyor?...

*Bütce azlığı veya yokluğu ile mi personel alınmıyor?...

Mesela Londra 'da yapılacak olan turizm fuarı için hemde boş alana ödenecek, kira bedeli 91 bin sterlin bütce oluşu öte yandan dairelerde personel olmayışı ne kadar manidar. 

Günlerdir sorunlarına cevap alamayan daire yetkilileri ve vatandaş artık ne yapacağını bilmez durumda. Trafikte rapor edilen vatandaşlar  cezaları devletin hangi birimine göndermeleri gerekiyor?...

Yazık !!!

Bu kadar da olmaz dedirten sistemsizlik,  denetimsizlik ve vurdumduymazlık ile bu ülkeye hizmet veren vatandaş mağdurluğun Allahını yaşıyor. Sonra bizler bunu dile getirince,  yazınca hemen yayın organları yanlış yorumluyor oluyor. 

Hayır yalan yanlış hiç bir şey yok. Ne yaşanıyorsa,  neye mağruz bırakılıyorsa bu ülkenin insanı onları anlatıyoruz. Geceden sabaha  icraat edilen yasa ve sistemleriniz varken , hala personel açığı yaşıyor olmanız ne kadar çok meşgul olduğunuzu mu anlamlı bu halk, yoksa emir gelmeden adım atamayacak oluşunuzu mu?...

Hadi baklım bu ay da vatandaş o çok büyük meblalar'da olan asgari MAAŞINI polise yatırsın.

 ÖLMEZLER YA...

KARAKUŞ

Son Güncelleme: 01.09.2022 09:24
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