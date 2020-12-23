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EHLİYET İŞLEMLERİ CUMARTESİ GÜNLERİ DE YAPILACAK

Maliye Bakanlığı, 1 Kasım 2020 tarihinden beri teknik bir nedenden dolayı hizmet verilemeyen sürüş ehliyeti işlemlerine başlandığını açıkladı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 15:47
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EHLİYET İŞLEMLERİ CUMARTESİ GÜNLERİ DE YAPILACAK

Maliye Bakanlığı, 1 Kasım 2020 tarihinden beri teknik bir nedenden dolayı hizmet verilemeyen sürüş ehliyeti işlemlerine başlandığını açıkladı.
Maliye Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, cumartesi günleri de dâhil sürüş ehliyeti işlemleri konusunda hizmet verilmeye devam edileceğini duyurdu.

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