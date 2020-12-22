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Ehliyet yenileme ve sınav işlemleri başladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ehliyet ile ilgili işlemlerin yeniden başladığını açıkladı. Öte yandan öğrenci ehliyeti geçerliliği süresi 15 Mart 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında dolan veya dolacak olan kişilerin, ehliyetlerini 28 Şubat'a kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılması ile ilgili de karar üretildi.

22 Aralık 2020 Salı 11:04
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Ehliyet yenileme ve sınav işlemleri başladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ehliyet yenileme ve sürüş ehliyeti sınav işlemlerinin bugün itibari ile yeniden başladığı duyuruldu.

Bakanlar Kurulunun aldığı bu kararın yarın sıra öğrenci ehliyeti geçerliliği süresi 15 Mart 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında dolan veya dolacak olan kişilerin, ehliyetlerini 28 Şubat 2021 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılması ile ilgili de karar üretildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ehliyet yenileme ve sürüş ehliyeti sınavı işlemleri, dün Bakanlar Kurulunda yapılan düzenlemeler ile 22 Aralık 2020 tarihi itibari ile yeniden başlatılmıştır.

Bakanlar Kurulu ayrıca, öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında dolan veya dolacak olan kişilerin, ehliyetlerini 28 Şubat 2021 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına karar vermiştir. 

Hatırlanacağı üzere 1 Kasım 2020 tarihi itibarı ile tüzüklerle ilgili uygulamadaki eksiklikler nedeniyle Ehliyet Yenileme Birimi kapatılmış, bu nedenle şoför okulları ve vatandaş mağduriyet yaşamıştı.

Bu süreçte Ehliyet Yenileme Biriminin veznelerinde tıkanıklık olmaması, soför okulları ve vatandaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemler alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 

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