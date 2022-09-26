Künye
Kıbrıs 22
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
banner107
Flaş Haber
5 saatlik elektrik kesintisi
Kapat

Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı

Alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araç ile yayaya çarparak kaza yapan zanlı Afeez John Oyofo tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 11:51
86 Okunma
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı



(Kamalı Haber)

Alkollü içki tesiri altında yönetimindeki araç ile yayaya çarparak kaza yapan zanlı Afeez John Oyofo tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ozan Avcı, olguları aktardı.

Polis, zanlının 08.09.2022 tarihinde saat 03:20 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde % 93 Mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZMY 147 plakalı kiralık araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Kolon Hastanesi önlerine geldiğinde o esnada yol içerisinde taksi müşterileri olan meçhul şahıslar ile sözlü olarak tartışmakta olan Lefkoşa'da sakin yaya Ozan Polat'a (E-19) aracının ön kısmı ile çarptığını anlattı.

Polis, çarpmaya müteakip yayanın doğu istikametine doğru 40 metre savrularak yol içerisine düştüğünü belirtti.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Ozan Polat’ın ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Servise kaldırılarak kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyat edilip Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınış olup hayati tehlikesi bulunduğunun altını çizdi.

Polis, Polat’ın beyin kanamasının tekrarlanması nedeniyle ikinci bir ameliyat daha olduğunu ve durumunun kritik olduğunu belirtti.

Polis, ZMY 147 plakalı araç sürücüsü Afeez John Oyofo’nun kaza mahallinden konu araç ile isim ve adres bırakmadan ayrılmıştır ve ayni gün saat 04.50'de Fuat Mustafa Sokak üzerinde konu aracın kazalı olarak sürücüsü Afeez John Oyofo’nun ise aracın yanında tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, Nijerya uyruklu zanlının 09 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere KKTC'ye gelmiş fakat 08 Mayıs 2021 tarihinden itibaren toplamda 488 gündür KKTC'den ikamet izinsiz olarak bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyledi.

Polis, yasal statüsü olmayan, alkollü, sürüş ehliyetsiz, sigortasız, süratli ve dikkatsiz araç kullanan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 26.09.2022 11:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 saatlik elektrik kesintisi
5 saatlik elektrik kesintisi
Ataoğlu: "Yıl 365 gün turizm hedefiyle ilerliyoruz"
Ataoğlu: "Yıl 365 gün turizm hedefiyle ilerliyoruz"
2 kişi tutuklandı!
2 kişi tutuklandı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim