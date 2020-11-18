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Ehliyetsiz sürdü, yayaya çarptı

Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde kaza yapan araç sürücüsü zanlı E.I tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 16:35
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Ehliyetsiz sürdü, yayaya çarptı

Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde kaza yapan araç sürücüsü zanlı E.I tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgün Topkayalı, olguları aktardı.

Polis, 17 Kasım 2020 tarihinde 20.05 raddelerinde Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde LT 364 plakalı salon araç ile soldan ikinci şerit içerisinde Batı istikametine doğru sürüş ehliyetsiz ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Lefkoşa’da sakin zanlının seyrettiği yol üzerinde bulunan Gönyeli çemberine geldiğinde direksiyon hakiyetini kaybedip yolun sağıındaki orta refüje çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde ilerleyip o esnada Gönyeli çemberini Güney istikametine doğru yaya olarak yürüyen Lefkoşa’da sakin Ahmet Demir’ e (E-19, İşci) aracının ön kısmı ile çarpıp yine kontrolsüz bir şekilde ilerleyip çembere çarpıp durduğunu anlattı.

Polis, kaza sonucu hafif yaralanan yaya Ahmet Demir’in kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastahanesi Acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip aynı gün taburcu olduğunu belirtti.

Polis, kazada LT 364 plakalı araca 20 bin TL tahmini hasar oluştuğunu ve LT 364 plakalı araç sürücüsü zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının iki ay önce ehliyetsiz araç sürmekten rapor edildiğini ve 30 Eylül 2019 tarihinden itibaren yasal statüsü olmadığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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