Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!

Ehliyetsiz sürücü Gönyeli’de dehşet saçtı

02 Şubat 2022 Çarşamba 09:35
545 Okunma
Ehliyetsiz sürücü Gönyeli’de dehşet saçtı
banner108

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam  saat 22:35 sıralarında Gönyeli Belediye Bulvarı boyunca EL 598 plakalı salon aracı güney doğu istikametine doğru sürüş ehliyetsiz ve dikkatsiz bir şekilde kullanan Ahmed I A ABUDAQQA ROLA (E-24) seyrettiği yolun solunda bulunan Jeune Vie Beauty Center isimli bayan kuaför salonu önlerine geldiğinde karşı şerite geçmesi sonucu, o esnada karşı yönden Belediye Bulvarı boyunca kuzeybatı istikametine doğru kendi şeridi içerisinde seyreden Mehmet ATAMTÜRK (E-42) yönetimindeki RE 066 plakalı salon araca çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan EL 598 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardında taburcu olup  tutuklanmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faiz Sucuoğlu: YDP koalisyon seçenekleri arasında değil
Faiz Sucuoğlu: YDP koalisyon seçenekleri arasında değil
Sınırüstü Yaşlı Bakımevine Süt ve Süt Ürünleri Bağışlandı
Sınırüstü Yaşlı Bakımevine Süt ve Süt Ürünleri Bağışlandı
Hükümet görüşmelerinde Genel Başkana tam yetki verildi
Hükümet görüşmelerinde Genel Başkana tam yetki verildi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim