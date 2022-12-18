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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, motosikletliye çarptı.

18 Aralık 2022 Pazar 12:48
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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı



Kazada yaralanan olmazken polisten ekazayla ilgili şu açıklama yapıldı:

18.12.2022 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, S.O (E-27) yönetimindeki PV 888 plakalı araç ile %202 mlgr. alkol içki tesiri altında güney istikametine doğru seyrettiği sırada, cadde üzerinde bulunan sürat kasisine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru seyredip kasis üzerinde sağa dönmek için yavaşlayan S.B (E-25) yönetimindeki RT 754 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.  PV 888 plakalı araç  sürücüsü S.O alkollü içki tesiri altında, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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