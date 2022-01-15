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Ehürman: Kaynaklar Yeni Yolların Yapılması ve Yenilenmesi İçin Azami Oranda Kullanılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, emekli maaşı alıp geçinemediği için çalışmak zorunda olan kişilerin artırılan vergi yükünün, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak adaletli hale getirileceğine dikkat çekti.

15 Ocak 2022 Cumartesi 11:46
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Ehürman: Kaynaklar Yeni Yolların Yapılması ve Yenilenmesi İçin Azami Oranda Kullanılacak
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Erhürman, halkın alım gücünün korunmasının önemine vurgu yaptı. Uzun zamandır memleketin ‘yönetilmediğine’ işaret eden CTP Lideri Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) zihniyetinin, bu halkın gailesini çekmediğini belirtti. Kıbrıs Türk Şoförler Birliği’ni ziyaret eden Tufan Erhürman, 23 Ocak seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Ziyaret sırasında Erhürman’a, LTB eski Başkanlarından Kutlay Erk de eşil etti. Kıbrıs Türk Şoförler Birliği üyelerinin sorunlarını dinleyen Erhürman, çözüm önerilerini de üyelerle paylaştı. Ziyaret sırasında Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Asbaşkanı Adnan Biricik de konuşma gerçekleştirdi. Ziyaretlerinden dolayı CTP heyetine teşekkür eden Biricik, CTP’ye hukuk ve adalet yolunda güvendiklerine dikkat çekti. 

EHÜRMAN: KAYNAKLAR YENİ YOLLARIN YAPILMASI VE YENİLENMESİ İÇİN AZAMİ ORANDA KULLANILACAK
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kaynakların ihtiyaca yönelik olarak yeni yolların yapılması ve yolların yenilenmesi için azami oranda kullanılacağını vurguladı. Kıbrıs Türk Şoförler Birliği’ni ziyareti sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, modern ve entegre ulaştırma altyapısı oluşturulacağını ve trafik güvenliğinin tüm karayollarında tesis edilmesinin sağlanacağına dikkat çekti. Uluslararası standartlarda ulaşım sistemi kurulabilmesi için projeler geliştirileceğinin altını çizen Erhürman, kaynakların ihtiyaca yönelik olarak, yeni yolların yapılması ve yolların yenilenmesi için azami oranda kullanılacağını belirtti. Tufan Erhürman, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım ağları ile terminaller kurulmasına yönelik projeler hazırlanacağını ifade etti.

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