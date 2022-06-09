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Ek Bütçe Yasa Tasarısı kabul edildi

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, '2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul etti.

09 Haziran 2022 Perşembe 22:04
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Ek Bütçe Yasa Tasarısı kabul edildi
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Cumhuriyet Meclis’inde bugün, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülen, ‘2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’ komitesi Maliye Bakanı Sunat Atun’un katılımı ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin vermiş oldukları bilgiler ışığında görüşüldü ve çalışmalar tamamlandı.

Komite, ‘2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul etti.

Buna göre, 2022 mali yılının bütçesi 6 milyar 40 milyon TL artırıldı.

‘2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’ Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Anahtar Kelimeler:
MaliyeEkonomiEk Bütçe Yasa TasarısıBütçe
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