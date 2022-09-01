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Ek bütünleme sınavları yapılıyor

01 Eylül 2022 Perşembe 13:22
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Ek bütünleme sınavları yapılıyor


Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı bütünleme sınavları sonucunda mezun olma ve bir üst sınıfa geçme şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler için ek bütünleme sınavlarının düzenleneceğini açıkladı

. Bu kapsamda, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda öğrenim gören ve sınava katılma hakkı bulunan tüm 8’inci, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri, 7 Eylül Çarşamba, 8 Eylül Perşembe, 9 Eylül Cuma ve 12 Eylül Pazartesi tarihlerinde ek bütünleme sınavlarına girebileceklerdir.

Söz konusu sınavlara başvurular, 1 Eylül Perşembe, 2 Eylül Cuma ve 5 Eylül Pazartesi günleri, 08.00 – 13.00 saatleri arasında öğrencinin öğrenim gördüğü okulların okul idarelerine yapılacaktır. Sınav programı, başvuruların sona ermesinin ardından, okul idareleri tarafından ilgili öğrencilere duyurulacaktır.

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