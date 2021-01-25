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Ek koronavirüs tedbirleri uygulamaya girdi

Sağlık Bakanlığı’nın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde alınan kararlar doğrultusunda yerel koronavirüs vakalardaki artışı düşürmek amacıyla aldığı ek tedbirler bugün uygulamaya girdi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 09:51
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Ek koronavirüs tedbirleri uygulamaya girdi

Sağlık Bakanlığı’nın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde alınan kararlar doğrultusunda yerel koronavirüs vakalardaki artışı düşürmek amacıyla aldığı ek tedbirler bugün uygulamaya girdi.

Alsancak-Karşıyaka arasındaki bölgelerde bulunan eğlence yerleri, bar, club, meyhane, sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri, spor salonları, masaj salonları, internet cafeler, berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme salonlarıyla faaliyetleri bu sabah saat 05.00’den itibaren kapatıldı. Restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapılacak.

Okullarda eğitim yüz yüze ve seyreltilmiş şekilde başlarken, Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında bölgedeki bulaş nedeniyle online eğitime geçilecek.
        
        
 

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