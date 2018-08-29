Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93281
ALTIN
250.113
DOLAR
6.4153
STERLİN
8.3951
EURO
7.5091
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...
Samsung, Galaxy Note7'nin Adını Resmi Sitesi Dahil Her Yerden Sildi
Samsung, Galaxy Note7'yi heryerden sildi!
Japonya 2020 yılında uçan araba üretecek
Japonya 2020 yılında uçan araba...

Ek mesai görüşmelerinden sonuç çıkmazsa, uçuşlar yine duracak

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:50
Ek mesai görüşmelerinden sonuç çıkmazsa, uçuşlar yine duracak

Ercan Havalimanı’nda dün hava trafik kontrolörlerinin yaptığı eylemin ardından bugün de itfaiye, haberleşme ve meydan işletme bölümlerinde çalışanlar, eylem yapma kararı aldı. Hükümet ile sendikalar arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamazsa, havalimanında uçuşlar, bugün saat 17.00’den sonra yine duracak.

Ercan Havalimanı'nda çalışan, hava trafik kontrolörlerinin bağlı bulunduğu Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın hükümet yetkilileriyle yaptığı ek mesai görüşmelerinden sonuç alınamayınca eylem kararı alındı. Hava trafik kontrolörlerinin eylemi nedeniyle dün saat 19.00’dan itibaren Ercan Havalimanı ’na inişler ve kalkışlar durduruldu. Türk Hava Yolları'nın (THY) 8 seferi de iptal edildi. Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Dairesi’nin girişimleri sonucu çalışanlar eylemlerine son verince, uçuşlar bu sabah yeniden normale döndü.

Bugün de Ercan Havaalanı’nda, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası'na bağlı itfaiye, haberleşme ve meydan işletme bölümlerinde çalışanlar, 'ek mesai' için eylem yapma kararı aldı. Hükümet ile sendikalar arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamazsa, bugün saat 17.00'den itibaren Ercan Havalimanı'na uçuşlar yeniden duracak. Kaynak:DHA

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ek MesaiUçuşHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Terazi 2018-08-29 21:49:07

Ekmesayi kirizinin en kolay cozumu ek mesayi vermek degil herkes calisma satini calissin evine gitsin magaslari kadarda ek mesai alan personel cok onlarin yerine yeni isdihtamlar yapin en azindan o kadar issiz gencimize ekmek vermis olursunuz ama yapa bilene

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Magusalı 2018-08-29 17:36:17

Hükümet düğmeye basmalı. Münhal açıp bu saatlerde çalışabilecek sözleşmeli personel almalı. Gerekirse yurt dışından getirmeli.

Cevapla
Beğenmedim! (4)
İlgili Haberler
Ercan Havalimanı'nda kaosa iki günlük ara
Ercan Havalimanı'nda kaosa iki günlük ara
Sağlıkta da ek mesai yapılmayacak
Sağlıkta da ek mesai yapılmayacak
1 adet tabanca ve 8 adet canlı mermi bulundu…
1 adet tabanca ve 8 adet canlı mermi bulundu…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim