Ek yerleştirme açıklandı: 1460 yerleşme daha

Yükseköğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, bugün açıklanan ÖSYM Ek Yerleştirme sonuçlarında, KKTC'ye verilen kontenjanlara göre %75'lik doluluk oranına ulaşıldığını açıkladı.

Geçen yıl ilk yerleştirmede 8 bin 39 öğrenci, ek yerleştirmede 866 öğrenci olmak üzere toplamda üniversitelerimize 8 bin 905 öğrencinin yerleştiğini, oranın da %64 olduğunu hatırlatan Öztürkler, bu yıl ise ilk yerleştirmede 8 bin 844 öğrenci ek yerleştirmede ise 1460 öğrenci toplamda da 10 bin 304 öğrenci rakamına ulaşıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu da bize verilen kontenjanlarda %75'lik doluluk oranına ulaştığımızı gösteriyor” diyen Yükseköğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, “Öğrenci Dostu Ada projesine sahip çıkıp öğrencilerimizi sağlıklı ve güvenli bir ortamda adamıza getirmek dileğiyle, hayırlısı olsun...” notunu da paylaştı.