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Ekbeleke tutuksuz yargılanacak

02 Ağustos 2019 Cuma 15:04
Ekbeleke tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Lefkoşa K.Kaymaklı Bölgesinde bir eve gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan Nijerya uyruklu zanlı Timilayin Adebayo Ekbeleke dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlı Timileyin Adebayo Ekbeleke’nin 31 Temmuz tarihinde saat 10.00 sıralarında ikametgâhına yapılan operasyonda 349 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan kraşer ve 326 miligram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verdiğini söyleyen Sevinç, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz kalmasına emir verdi.

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