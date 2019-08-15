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Eker çifti 1 hafta arayla hayatını kaybetti

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu’nda tedavi gören İsa Eker hayatını kaybetti. 

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:55
Eker çifti 1 hafta arayla hayatını kaybetti

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu’nda tedavi gören ve ardından Türkiye'ye ambulans uçak ile sevk edilen İsa Eker hayatını kaybetti. 

Akciğer hastalığına bağlı akciğer yetmezliği nedeniyle 24 Temmuz’dan bu yana Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Göğüs Servisi’nde tedavi gören ve TC Elçiliği tarafından tüm masrafları üstlenilerek 8 Ağustos'ta Türkiye’ye sevk edilen İsa Eker 14 Ağustos günü hayatını kaybetti.

İsa Eker'in eşi Hülya Eker ise 8 Ağustos'ta eşinin ‘sevk’ işlemlerini yaptırmak için TC Elçiliği’nde aniden fenalaşarak hayatını kaybetmişti. 

Solunumu durmuş halde ambulans ile hastaneye kaldırılan Eker, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

Hülya Eker'in “Ölüm sebebi: Aort damarının yırtılması”

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre  Hülya Eker’e yapılan otopside ölüm sebebinin “aort damarının yırtılması” sonucu olduğu tespit edildiği kaydedildi.

Çatalköy’de sakin 38 yaşındaki Hülya Eker, 11, 13 ve 18 yaşında üç çocuk annesiydi

Uzun süredir tedavi gören İsa Eker’in inşaat ustası, hayatını kaybeden Hülya Eker’in ise ev hanımı olduğu biliniyordu

CENAZE BUGÜN

Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan İsa Eker'in cenazesi bugün Hatay'da defnedilecek.

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Son Güncelleme: 15.08.2019 11:11
Anahtar Kelimeler:
İsa Eker
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