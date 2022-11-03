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Ekim ayı hayat pahalılığı açıklandı!

İstatistik Kurumu, ekim ayı hayat pahalılığını %3,42 olarak açıkladı.

03 Kasım 2022 Perşembe 14:30
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Ekim ayı hayat pahalılığı açıklandı!



İstatistik Kurumu’nun sitesinde yayımladığı verilere göre, 8 aylık hayat pahalılığı %81,64, yıllık enflasyon ise %120.72 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %85.82 ile halı saha kiralama ücreti, %85.54 ile çocuk hırka (karışık yünlü) ve %82.50 ile salatalık oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %45.05 ile limon, %44.30 ile nar ve %31.76 ile marul oldu.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %28.54 ile Giyim ve Ayakkabı ana grubunda gerçekleşti. Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %5.97, Eğlence ve Kültür ana grubunda %4.57, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %3.61, Ulaştırma ana grubunda %2.79, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %2.44, Sağlık ana grubunda %2.07, Haberleşme ana grubunda %1.76, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %1.00, Eğitim ana grubunda %0.32, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0.01 artış, Lokanta ve Oteller ana grubunda %0.10 azalış görüldü.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 469 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 85 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

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