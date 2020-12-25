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Ekim Ayından İtibaren Ortaokul ve Liselerde Görülen Vakalar Açıklandı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada Ekim ayından itibaren ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerde Covid-19 pozitif vaka sayısı toplam 8 olarak açıklandı

25 Aralık 2020 Cuma 13:04
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Ekim Ayından İtibaren Ortaokul ve Liselerde Görülen Vakalar Açıklandı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Covid-19 vakaları ile  ilgili yaşanan ve yaşanması olası sıkıntıları dile getirmek amacıyla Lefkoşa Türk Lisesi’nde basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada Ekim ayından itibaren ortaokul ve liselerde görülen toplam koronavirüs pozitif vaka ve bilinen temaslı sayısı açıklandı. KTOEÖS yetkilisi yaptığı açıklamada pozitif görülen vaka sayılarını kendi temsilcileri ve okul iradeleri ile yaptıkları iş birliği ile öğrendiklerini açıkladı.

İşte Ekim Ayından İtibaren Ortaokul ve Liselerde Görülen Vakalar :

Demokrasi Ortaokulu: 1 vaka

19 Mayıs TMK: 1 vaka

Atatürk Meslek Lisesi: 1 vaka

Haydarpaşa Ticaret Lisesi: 1 vaka

Mağusa TMK: 1 vaka

Şehit Turgut Ortaokulu: 1 vaka

Lefkoşa Türk Lisesi: 1 vaka

Polatpaşa Lisesi: 10 temaslı

Güzelyurt Meslek Lisesi ve Girne Turizm Meslek Lisesi eğitme giden bir öğrenci: 1 pozitif, okuldaki temaslıları ve öğretmenleri 15 gün izole altında kaldı ve yapılan test sonuçları negatif çıktı.

HABER KIBRIS

Son Güncelleme: 25.12.2020 14:31
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