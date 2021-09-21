Ekip otosunda sevişen polisler ses kaydıyla yakalandı

Birleşik Krallık'ın Surrey bölgesinde görev yapan iki polisin disiplinsizliği, onları istifaya mecbur bıraktı.

İstifalardan sonra 16 Ağustos'ta yapılan disiplin kurulu duruşmasında Molly Edwards ve Richard Paton'ın imdat çağrılarına yanıt vermek yerine cinsel ilişkiye girdikleri ortaya çıktı.

The Times'ın haberine göre, şüphe üzerine ikilinin aracına dinleme cihazı yerleştirildi. 2019'da hazirandan eylül sonlarına kadar ilişkinin sürdüğü belirlendi.

29 Eylül'de sabaha karşı 5 sularında yapılan bir dükkan soygunu çağrısı üzerine 39 yaşındaki Paton'ın "Haydi soyunalım" dediği duyuldu.

Ayrıca ikilinin aynı gün 04.17'de bir gece kulübünün dışında saldırıya uğrayarak yaralanan kişilerin yanına gidilmesi çağrısını önemsemediği de tespit edildi. Başkalarıyla evli olan polislerin, 15 dakika mesafedeki hastaneye gitmek yerine cinsel ilişkiye girdiği belirlendi.

Duruşma, iki memurun da müdürlerini ilişkileri konusunda yanılttığını ortaya çıkardı.

Edwards'ın, Asya kökenli bir meslektaşları hakkında uygunsuz ifadeler kullanan Paton'a karşı çıkmadığı ya da onu ihbar etmediği de duruşma kayıtlarında yer aldı.

Paton ve Edwards tam olarak cinsel ilişkiye girmediklerini iddia etti.

30'lu yaşların sonundaki ikili, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmadan suçlu bulundu. İstifa etmeselerdi kovulacakları da kararda belirtildi.