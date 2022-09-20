Ekmeğe okkalı zam geliyor!

ÖZEL HABER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 TL olan bir somon ekmeğin fiyatı önümüzdeki günlerde 1 buçuk TL artışla 8 buçuk TL'den satılacak.

Unlu gıda mamülleri üreticilerinin girdi maliyetlerinden dolayı üretimde ciddi zorluklar yaşadığı ve bu durumun da raflara yansıyacağuı bildirildi.

Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre, dövize bağlı un ve enerji fiyatları girdi maliyetlerini yükseltiyor.

Bu kapsamda bir somon ekmeğe 1 buçuk TL zam yapılacak. Elde edilen bilgilere göre zam kararının önümüzdeki günlerde kamu oyuyla paylaşılacağı iddia edildi.

Buna göre önümüzdeki hafta ekmek sofralara en az 8 TL'den gelecek.