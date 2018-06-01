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Ekmek artık Dolar ile satılacak

Fırıncılar Birliği, ülkede unu tekelinde bulunduran değirmencilerin un satışını dolara endekslemelerine tepki gösterdi.

01 Haziran 2018 Cuma 08:55
Ekmek artık Dolar ile satılacak

Star Kıbrıs'tan Haluk Doğandor'un haberine göre, Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, “Eğer biz unu dolarla alırsak dolarla satmamız gerekir “ diye konuştu. Değirmencilerin, un satışını artık dolar ile yapmaya başladıklarını, fırıncıların da buna ayak uydurabilmek için, ekmek satışını dolarla yapması gerekir diye konuşan Ömer Çıralı, şu andaki kura göre bir ekmeğin fiyatı 33 cent olması gerekir dedi. 

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, “ülkenin içinde bulunduğu döviz krizinin halkın alım gücünün zayıflattığı bir zamanda, tam da üretici sektörlerin elini taşın altına koyup toplum yararına bu kötü durumun hafifletilmesi gerekirken, maalesef ekmeklik unun ithalinin yasak olmasını fırsat bilen un değirmencileri un satışını Dolar’a bağlamışlardır. Ve bu Dolar’a endeksleme sonrasında da otomatikman una %20 civarında bir zam gelmiştir” diye konuştu. 

Ömer Çıralı, hükümete yaptığı çağrıda, bu kırk yıllık statükonun yıkılmasını, Türkiye’den TL ile yapılacak un ithalinin serbest bırakılmasını acilen bekler ve biz fırıncıların ekmeğe zam yapmamak için gayret gösterdiğimizin bilinmesini isteriz, dedi. 

Çıralı, Türkiye’de iç piyasada ekmeklik un fiyatının (50 kg) 72 TL iken Kuzey Kıbrıs’ta değirmencilerin Dolar’a endekslemesiyle 98 TL oldu diye sitem etti. 

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Son Güncelleme: 01.06.2018 08:59
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