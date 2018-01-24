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Ekmekçi, kimin hangi bakanlığı alacağını açıkladı

Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi Havadis TV’de yaptığı açıklamada 4’lü koalisyon kurulmasının ardından bakanlıkların nasıl dağıtılacağını açıkladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:01
Ekmekçi, kimin hangi bakanlığı alacağını açıkladı
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Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi Havadis TV’de yaptığı açıklamada 4’lü koalisyon kurulmasının ardından bakanlıkların nasıl dağıtılacağını açıkladı. Ekmekçi bu dağılımın henüz %100 kesin olmadığının da altını çizdi.

Ekmekçi’nin açıklaması şöyle:

"Başbakanlık, CTP’de, Maliye Bakanlığı kesin olarak Serdar Denktaş’ta, Demokrat Parti ekonomi bakanlığı ya da turizm bakanlığını istiyor, bunlardan biri olmazsa sağlık bakanlığı verilecek. 4 parti de içişleri bakanlığını talep ediyor ancak şu anda içişleri bakanlığına en yakın parti Halkın Partisi. Kudret Özersay’ın İçişleri Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Toplumcu Demokrasi Partisi de içişleri bakanlığını istiyor ama olmazsa ekonomi, bayındırlık ya da turizm bakanlığına da razı. Eğitim bakanlığının Demokrat Parti’de ya da Halkın Partisi’nde olması bekleniyor. Dışişleri ise kesin olarak CTP’de. Bu bakanlıkta ise Armağan Candan ismi öne çıkıyor."

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