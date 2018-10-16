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Ekmekçi’den Havadis’e hacze tepki “Reynar’ın kararı ikiyüzlülüktür”

16 Ekim 2018 Salı 13:03
Ekmekçi’den Havadis’e hacze tepki “Reynar’ın kararı ikiyüzlülüktür”

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Tacan Reynar’ın “ifade özgürlüğünü savunuyorum, bu nedenle Afrika Gazetesi’nin avukatıyım” yaklaşımına tepki gösterdi. Ekmekçi, Reynar’ın geçmişte bir çok gazete ve gazeteciyi ağır tazminatla cezalandırdığını söyleyerek, şunanda “demokrasi havarisi” kesilmesini iki yüzlülük olarak niteledi. Ekmekçi, şu açıklamayı yaptı:

 “Bugünkü manşeti, eski Hakim Tacan Reynar'ın iki yüzlülüğünü ortaya koyuyor” diyerek “konu Bilge Nevzat ve Havadis Gazetesi olunca, "iktibas edilen" haber için en ağır tazminat kararını vermişti Tacan Reynar...” ifadelerini kullandı. Ekmekçi paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Üstelik lafın sahibi Nur Nadir mahkemeye gelmiş, "Bu lafı ben söyledim, az bile söyledim. Mahkemede de söylüyorum. Bilge Nevzat mallarına konmak için Asil Nadir'in ölmesini istiyor" demişti. O ağır lafa, Nur Nadir sahip çıkmış, Bilge Nevzat'ın yüzüne bakarak tekrarlamıştı, hem de Reynar'ın önünde. Bu ifadeye rağmen, iktibas edilen habere ceza vermişti Tacan Reynar... Haberin bir kaynağı olduğunu göz ardı ederek... Basın özgürlüğpü, ifade özgürlüğü falan da aklına gelmemişti. Havadis'in iktibas haberine ceza verildi ama, Recep Tayyip Erdoğan'ın başına işeyen karikatür, "ifade özgürlüğü"... Önce eylemcileri cezalandırdı, (haklıydı), sonra Afrika davasını görmedi. Konu Afrika Gazetesi olunca "ifade özgürlüğü" diyor, aynı Tacan Reynar... Üstelik, "ifade özgürlüğü için hakim cübbesini çıkarıp, avukat cübbesini giyen kahramanı" oynuyor..." Konu Afrika olunca "basın özgürlüğü", eski işyerim Havadis olunca, üstelik de iktibas habere "tazminat"... Tacan Reynar kusuruma bakmasın. Bu ikiyüzlülüğü hayatım boyunca unutmayacağım. Bu "kahraman" ayaklarını da yemeyeceğim... Derdinin "basın özgürlüğü falan" olmadığı ortada... Proje tıkır tıkır işliyor... NOT: Havadis Gazetesi'nden ayrılmış olabilirim, kırgınlıklarımız da olabilir, ama doğru bir tanedir...”

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Son Güncelleme: 16.10.2018 16:21
Anahtar Kelimeler:
HaberHacizHavadis
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Buba 2018-10-16 13:44:18

Nokta

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yasar 2018-10-16 15:02:25

iki yüzlülük diz boyu

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