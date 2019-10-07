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Eko-Avrasya’dan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ne ziyaret

Ankara Merkezli Eko-Avrasya’dan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ne nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 15:23
Eko-Avrasya’dan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ne ziyaret

Ankara Merkezli Avrasya Ekonomik İlişkilerDerneği (Eko-Avrasya) Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ne nezaket ziyareti gerçekleştirerek, 2020 yılı Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile birlikte bir takım çalışmaların yapılacağı mesajı verildi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğin’den yapılan açıklamaya göre; Eko-Avrasya’yı kabulde açıkla yapan Hüseyin Çavuş Kelle ‘Bizler, Kıbrıs adası üzerinde Türk çiftçilerinin 1943 yılından itibaren hakkını korumakla yükümlü misyon üstlenmiş aynı zamanda gelişen ve değişen dünya şartlarına da ayak uydurmayı Dünya Çiftçiler Birliği’ne üye olarak gerçekleştiren Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğiyiz. Temel misyonumuz, üreticilerimizin ülke topraklarına dört elle sarılarak, kırsalda ve köylerde istihdamın yaratılmasını sağlamakla beraber, ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ta kültürümüz olan çiftçiliğe sahip çıkarak geleceğe emin adımlarla yürümemiz olmaktadır’ dedi.

Eko-Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ise;‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda güçlü olması gerektiğine inanmaktayız. Asırlardan beri tarım potansiyelinin yüksek seviyede olduğu Kıbrıs adasında, tarım sektörünün günümüzde de hak ettiği konumda olması gerekiyor.
Sektörün ekonomiye büyük katkılar sunduğunu biliyoruz.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği de üzerine düşen misyonu layıkıyla yerine getiriyor. Önümüzdeki günlerde ortak etkinlikler gerçekleştirebileceğimizi de özellikle belirtmek istiyorum. KKTC’nin varlığı bizim varlığımızdır. Bu uğurda hangi bedeli ödememiz gerekiyorsa biz buna hazırız’ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Eko-Avrasya
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