Ekonomi Bakanı Sunat Atun: “Bu dar boğazdan en kısa sürede çıkacağız”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Eko-Gündem’ adlı programa katıldı.

Fiyatların yükselmesindeki en temel etkenin çoğu tüketim malının ithal edilmesinden kaynaklandığını vurgulayan Atun, “Enflasyon tüm dünyada var, küresel bir meseledir. Akaryakıt fiyatları yükseliyor, gaz fiyatları yükseliyor... Küresel bir salgından dolayı tedarik zincirleri hasar gördü. Bazı ülkelerde üretim süreci bozuldu. Bizim şu noktada yapmamız gereken, ülke gelirini artırıcı önlemler almak ve vatandaşın alım gücünü yükseltmektir” dedi.

Kaynak sıkıntısının çözüldüğüne de dikkat çeken Atun, “Kaynak süratle geliyor. Bu süreçten çıkmak için bir çıkış planı uygulayacağız. Parti manifestomuzun da içerisinde yer alıyor... Ülkemizi yeniden yapılandıracağız” ifadelerini kullandı.

“HAZİNEMİZİ TOPARLAYIP, SİL BAŞTAN YAPACAĞIZ”

“Bu dar boğazdan en kısa sürede çıkacağız” diyen Atun, şöyle devam etti:

“Ekonomide sabahtan akşama kadar bir şey olmaz. Ancak çok süratli bir şekilde çıkacağız. İşini iyi bile kadrolarımız vardır. Ekonomimizi yapılandırarak, yatırımlara öncelik vereceğiz. Bütün alanda bunları sağlayacağız. Hazinemizi toparlayıp, sil baştan yapacağız.”

“UBP VE TECRÜBELİ KADROLARINI BİZİ BU YIKIMDAN ÇIKARACAK”

“Tarihin en kötü dönemini yaşadık” diyen Atun, 4’lü koalisyona işaret etti ve şöyle devam etti:

“Bu partilerin söylemlerini dinledikçe hayretler içerisinde kalıyorum. Sanki daha 3 sene önce 1 yıllık kabusları yaşatan kendileri değilmiş gibi... O zaman krizden çıkmayı beceremeyen parti liderleri, hükümet başı şimdi akıl öğretmeye çalışıyor. Bu ülkenin ekonomisini sen çökertmişsin, bütün dengeleri bozmuşsun, kamu maliyesi dağıtmışsın... Çıkıp tekrardan hiç o günler olmamış gibi akıl veriyorlar. Ben o dönemde hatırlıyorum alınan hiçbir tedir uygulanmadı. Beceriksik, karakter yoksunu bir politika anlayışı gördük. UBP, 2009 ve 2016’da alıp ülkeyi kalkındırdığı gibi yine UBP ile tecrübeli kadroları bizi bu yıkımdan çıkaracaktır.”

“KOŞULLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun akaryakıtta bir indirim olacağını söylemesini de değerlendiren Atun, “Sayın Başbakan, halkını düşünen bir lider olarak, akaryakıt indirimini yakından takip ediyor. Ancak bir anda döviz kurları arttı. Yükseliş devam ederse ortalama gene yükselecek. Bu bizim isteğimizle, temennimizle farklılık gösterecek bir şey değil. Açıklamayı yaptığı günkü akaryakıt maaliyeti ve döviz kuru seviyesine bağlı olmak kaydıyla Perşembe günü bir indirim gelebilir demişti ama o koşullar şu anda değişkenlik gösteriyor.”