Ekonomi Bakanlığı: "Türkiye basınında iddia edilen şirketin KKTC'de kaydı yok"

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Türkiye medyasında yer alan “vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şirketlerin KKTC’de kurulduğu” iddialarıyla ilgili gerekli araştırmaların yapıldığını, söz konusu şirketlerin KKTC’de kurulduğuna dair kayda ulaşılmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye medyasının bugünkü gündeminde, vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şirketlerin, KKTC’de kurulduğu yönünde iddialar yer almıştır. Bakanlığımıza bağlı Şirketler Mukayyitliği ve Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde yapılan araştırmalar neticesinde, Türkiye medyasında adı geçen, söz konusu uluslararası şirketlerin, ülkemizde kurulduklarına yönelik herhangi bir kaydın olmadığı tespit edilmiştir” denildi.