Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2 yasa tasarısını görüştü

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 09.30’da toplandı.

Komite, ilk olarak “Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüştü ve söz konusu yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti. Komite daha sonra “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı”nı görüştü ve madde madde oylamaya başladı. Komite, yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürecek.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı bu alanda faaliyet gösteren şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük değişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, düzenleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasfiyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemeyi amaçlıyor.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleşen toplantıya CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Özdil Nami de katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Merkez Bankası ve Yayın Yüksek Kurulu’ndan yetkililer katılarak görüşlerini ifade etti.