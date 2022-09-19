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Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi bugün bir araya geldi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

19 Eylül 2022 Pazartesi 19:31
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Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi bugün bir araya geldi


Komite, gündeminde bulunan “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı ele alarak, madde madde görüştü. Yasa tasarısıyla ilgili görüşmeler bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısında, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner yer aldı.

Toplantıya ayrıca CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Milletvekilleri Devrim Barçın, Erkut Şahali ve Asım Akansoy katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Maliye BütçePlan KomitesiCumhuriyet Meclisi
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