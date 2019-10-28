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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Genel Kurul çalışmalarından sonra bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 16:05
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Komite gündeminde bulunan, Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Önerisini ve Genel Kurul’dan bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı’nı görüştü. Komite söz konusu yasa önerisi ve yasa tasarısının üçüncü okunuşlarını oy birliğiyle kabul etti.

Toplantıya, CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.

Komite toplantısında davetli olarak, Sanayi Dairesi Müdürü Doğan Şah, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan Doğa Dönmezer, KTTO’ndan Aysun Onat ve İzzet Adiloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi’nden Evren Zeki Gücel ve Maiye Bakanlığı’ndan Erol Bey yer aldı.

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EkonomiMaliye
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