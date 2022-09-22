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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun Ankara’da temasları devam ediyor

Ankara'da temaslarda bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi.

22 Eylül 2022 Perşembe 21:42
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun Ankara’da temasları devam ediyor



Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Amcaoğlu, bugün temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi.

Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyeti ile Bakanlığımızda bir araya geldik. KKTC’nin enerji arz güvenliğine ilişkin yapabileceğimiz ilave katkıları değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.09.2022 21:48
Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluAnkaraFuat OktayFatih Dönmez
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