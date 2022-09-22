Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun Ankara’da temasları devam ediyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Amcaoğlu, bugün temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi.

Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyeti ile Bakanlığımızda bir araya geldik. KKTC’nin enerji arz güvenliğine ilişkin yapabileceğimiz ilave katkıları değerlendirdik” ifadelerini kullandı.