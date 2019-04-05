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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na Enerji Üretim Sistemi Kuruldu

05 Nisan 2019 Cuma 15:55
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na Enerji Üretim Sistemi Kuruldu
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: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Vodafone Mobile Operation Limited arasında 26 Aralık 2018 tarihinde imzalanan "Enerji Verimliliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesi"ne yönelik iş birliği protokolü kapsamında, bakanlığa Enerji Üretim Sistemi kurulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’ne kurulan sistemle akıllı enerji yönetimi yapılacak ve binadaki enerji harcaması raporlanarak elde edilecek sonuçlar üzerinden çalışmalar yürütülecek.

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"Enerji Verimliliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesi"ne yönelik iş birliği protokolüne imza atan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile Vodafone Telsim Genel Müdürü Cenk Alper önderliğindeki heyetler, kurulan sistem üzerine bugün yeniden bakanlıkta bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundular.

Enerji Üretim Sistemi üzerinden yapılacak yönetim ile birlikte ilerleyen günlerde personele yönelik bilinçlendirme çalışmaları da başlayacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, hükümet programında da yazılı olan kamu binalarında enerji verimliliğini yükseltmek için başlatılan bu çalışmanın sonuçlarını en kısa sürede Bakanlar Kurulu’na da sunulması ve zaman içerisinde sistemin tüm kamu binalarında uygulanması hedefinde olduğunu belirterek Vodafone Mobile Operation Limitede teşekkür etti.

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Ekonomi
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