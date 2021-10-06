Künye
Kıbrıs 23
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
banner107
Flaş Haber
Akaryakıta 49 kuruş zam
Kapat

“Ekonomik büyüme ve yapısal sorunlara odaklı geniş tabanlı bir hükümet kurulmalı”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, ekonomik büyüme ve yapısal sorunlara odaklı geniş tabanlı bir hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 18:54
57 Okunma
“Ekonomik büyüme ve yapısal sorunlara odaklı geniş tabanlı bir hükümet kurulmalı”
banner108

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, gelinen noktada yapılması gerekenin iktidar ve muhalefetin birlikte hareket ederek, geniş tabanlı bir icraat hükümeti kurması olduğunu söyledi.

Dünyanın yeniden şekillenmekte olduğunu ve gelinen bu ekonomik ve siyasi farklılaşma noktasında yapılacak en doğru hareketin partilerin sadece yapısal sorunlara odaklanarak devletin işleyişini ve ekonomik yapısını ayakta tutmak olduğunu vurguladı. Aşıkoğlu, ülkenin düze çıkması için ekonomik ve siyasi aklın bunu gerektirdiğini kaydetti.

Şahap Aşıkoğlu, BRT ekranlarına yayınlanan, ‘Editörün Gündemi’ programına katılarak Selda İçer’in sorularını cevaplandırdı.

“DÜNYA ARTIK FARKLI BİR NOKTAYA DOĞRU GİDİYOR”

Özellikle pandemi sonrasında dünyanın artık farklı bir noktaya doğru gittiğini, Amerikan Dolarının dünyada geçer para birimi olarak kullanımının değişmeye başladığını ve yerini dijital paraya bırakmaya başladığını belirten Aşıkoğlu, fosil enerjinin kullanımının 2035’a kadar yasaklandığı ve yenilenebilir enerjiye geçişin teşvik edildiği bir dünya düzenine geçildiğini söyledi.

Aşıkoğlu, temel gıda fiyatlarının da dünyada lojistikte yaşanan sorunlar, iklim değişikliği ve pandemi şartlarından dolayı ortalama %60 oranında arttığına işaret etti.

AB ülkelerinin fosil yakıtlara karşı aldığı düzenlemelerin enerji fiyatlarını da artırdığını söyleyen Aşıkoğlu, 2035 yılında kadar hiçbir AB ülkesinde fosil yakıtın kullanılamayacağını söyledi.

“YAPILMASI GEREKEN ÜÇ ÖNEMLİ İŞ…”

Şahap Aşıkoğlu, tüm bu yaşananlar karşısında KKTC’nin de bu gelişmelere bir cevap bulmasının gerekliliği olduğunun altını çizdi ve geldiğimiz noktanın pandemi ile de net görüldüğünü söyledi.

Aşıkoğlu, yapılması gerekenlerin çok açık bir şekilde ortada olduğunu belirtti ve bunları şöyle açıkladı:

“1- Ülke genelinde katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve satılmasının sağlanması gerekiyor; örnek olarak tütün, bağcılık, zeytin, harup ve badem gibi alanlarda ürün yelpazesini farklılaştırarak ürünler yetiştirmek…

2- Nitelikli insan gücünün KKTC’ye gelmesi ve bu ülkede iş yapabilmesinin sağlanması için gereken çaba sağlanmalıdır. Bize yaratıcı ve nitelikli projeler gerekiyor ve böyle projeler de ancak ve ancak nitelikli insan gücü sayesinde hayat bulabilir.

3- Üçüncü ve en önemlisi; artık iyi yönetişim yapmak zorundayız.  Siyasi partilerin güçlerini birleştirerek particilik dışında bir vizyon ile ülkede zaten bilinen sorunların çözümlerini hayata geçirmek için sadece yapısal sorunlar odaklı geniş tabanlı bir hükümet kurma zorunluluğu var.”

“İHRACATI ARTIRMAK ŞARTTIR”

Aşıkoğlu, ekonomik olarak da hizmet sektörlerine alternatif olarak İhracatı artırmanın şart olduğunun altını çizdi. Ekonomi ve Enerji Bakanlığının makro ölçekte bir projesi olduğunu belirten Aşıkoğlu, hükümet tarafından çalışmasının yapıldığını ve bütçenin de çıktığını kaydetti.

KKTC’de üretilen 35 ürünün Türkiye’de PTT AVM’de satışına yakın bir zamanda başlayacağını da anımsatan Aşıkoğlu, böylelikle klasik ihracat yöntemleri dışında bütün dünyaya dijital platformlar sayesinde ihracat yapabilme kabiliyetine ulaşacağımızın atını çizdi.

“HÜKÜMETLERE DEĞİL, GÜÇLÜ VE SAĞLAM HÜKÜMETLERE İHTİYAÇ VAR”

Dünyanın gittiği noktada artık tek çarenin hükümetlere değil güçlü ve sağlam hükümetlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Aşıkoğlu, “İşte bu yüzden ortak ve rasyonel aklı devreye sokup içinde UBP ve CTP’nin de yer aldığı geniş tabanlı,  çıkar gruplarının lobi faaliyetlerine karşı dayanıklı, uzun soluklu bir hükümet kurulmalıdır” dedi.

Aşıkoğlu, bu hükümetin de ülkedeki ekonomik çarkların dönmesi ve ekonomik kalkınmanın sağlanması adına görev yapması gerektiğini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTOEÖS, yarın Girne Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nda basın açıklaması yapacak
KTOEÖS, yarın Girne Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nda basın açıklaması yapacak
Güney'de son 24 saatte 100 yeni vaka tespit edildi
Güney'de son 24 saatte 100 yeni vaka tespit edildi
Merakla Beklenen Kuzey Kıbrıs Yat Rallisi bugün başladı
Merakla Beklenen Kuzey Kıbrıs Yat Rallisi bugün başladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim