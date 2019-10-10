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Ekonomik Büyümeyi hedefleyen “Vizyon 2035”in ilk toplantısı bugün

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın istikrarlı ekonomik büyümeyi sağlayabilecek ekonomik planlamaya geçiş için hazırladığı “Vizyon 2035” projesi bugün yapılacak ilk toplantıyla başlayacak.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:14
Ekonomik Büyümeyi hedefleyen “Vizyon 2035”in ilk toplantısı bugün

İlk toplantı bugün Bedesten’de yapılıyor.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “İlk kez ekonomik büyüme için ölçülebilir hedefler koyuyoruz” dedi.
Projede turizm, tarım, özel sektör, enerji, yükseköğrenim, bilişim, sosyal refah, kamu gibi sekiz tematik alan var. Her tematik alan için sekizden fazla toplantı yapılacak ve sekiz ay sürecek süreç sonrasında ekonomik kalkınma odaklı stratejiler belirlenecek.
Bu stratejiler 2020 yılında tek bir plan haline getirilerek sektörel bazda hibe ve kredilerle desteklenecek,15 yıl için KKTC’nin hedeflenen ekonomik ve sosyal durumu tanımlanacak, somut ve ölçülebilir kalkınma hedefleriyle ekonomik büyüme planı oluşturulacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuyla ilgili değerlendirmesinde projenin Başbakan Ersin Tatar’ın vizyonu çerçevesinde başlatıldığını ve ilk kez Ekonomi Bakanlığı’nın ekonomik planlama yapma kararlılığında olduğunu söyledi.

Taçoy, Başbakan’ın ekonomi kökenli olmasının böyle bir planlı ekonomiye geçişi de kolaylaştıracağını belirterek, ancak bu şekilde istikrarlı bir ekonomik büyümeye sahip olunabileceğine inanç belirtti.

Bakan Taçoy,“Potansiyel ve imkan sağlayacak kapsamlı bir çalışma başlattık ve ilk kez ekonomik büyüme için ölçülebilir hedefler koyuyoruz ve bunu paydaşlarla yapıyoruz. İlk toplantımıza seksenin üzerinde kurumu davet ettik, partiler, sendikalar, dernekler, birlikler, üniversiteler ve uzmanlar da olacak… Bütün bu zahmetli yolculuğun ardından elimizde her tematik alan için bir strateji çıkacak.

Bu stratejileri devlet olarak destekleyip ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde oluşmasını sağlayacağız.” dedi

Bakan Taçoy,“Vizyon 2035 olarak adlandırdığımız bu çalışma, gerek devlet kurumlarının gerekse dış paydaşların kalkınma yönünde ortaya koyduğu münferit çabalara eşgüdüm ve ivme katarak, lokomotif sektörlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını, sosyal ihtiyaçların planlı ve zamanında karşılanmasını, kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını amaçlıyor.”diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Vizyon 2035Ekonomik
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