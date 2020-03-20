“Ekonomik çarkları iyileştirmek gerek”

İş Kadınları Derneği, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Coronavirüs salgınının yaratacağı ekonomik sıkıntılarla ilgili alınması gereken tedbirleri yayınladığı mesajla paylaştı. “Her şeyden önce sağlık” diyen İKD, ülkenin yaşayacağı ekonomik sıkıntılar için önlem alınması gerektiğini belirtti. Dernekten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İş Kadınları Derneği olarak süreçle ilgili görüşlerimiz; Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, maalesef ki ülkemizi de etkisi altına almıştır. Bizler, başta devlet yetkilileri olmak üzere, bu süreçte , toplum olarak elele vermenin önemine dikkat çekmek istiyoruz. Her ne kadar da önümüzdeki günler toplum için ekonomik darboğaz olarak görünse de, İşkadınları olarak lütfen evde kalın mesajını herşeyden öncelikli olarak yinelemek isteriz. Geçmişinde savaş görmüş ve atlatmış toplum fertleri olarak , fikri fikre katıp, çözüm önerilerini dikkate alarak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle sağlık diyoruz. Ülkemizdeki sağlık sektörü temsilcileri tek yürek devletimizle çalışmalı ve bu durumu çok iyi değerlendirip tıbbi malzeme stoklarını iyi kullanmalıdır. Covid 19 salgını ile ilgili oluşturulacak fonun bir kısmı bu konu için ayrılmalıdır. Sonrasında ise ekonominin duran çarklarını iyileştirmek veya tamamen durmasını engellemek üzere bir kısım tedbirler alınmalıdır. Bunların başında küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere borç ve kira konularında birtakım önlemler alınmalıdır. Yine bu süreçte elektrik tarifeleri ile ilgili birtakım düzenlemeler hayata geçirilmelidir. İhtiyat sandığı ve Sosyal sigorta yatırımları için süre genişletilmeli ve devlet desteği olmalıdır. Ancak çalışanların mağduriyeti de düşünülerek ihtiyat sandığı avans ödemeleri ve sosyal sigortalardan işsizlik ödeneklerinin bu süreçte kesintiye uğratılmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Faiz oranları makul seviyelere düşürülmeli, borç faizleri ve taksitler ötelenmelidir. Verimsiz pos cihazları için kesintiler kaldırılmalıdır. Yakınen takipte olduğumuz ve birlikte çalışmalar yürüttüpümüz devlet yetkililerinin, bu konularla ilgili hergün için yeni tedbirler alması umut vericidir. Halkın psikolojisinin dibe vurduğu bu süreçte motivasyon ve moral çok önemlidir. Özel sektör çalışanları ile günlük çalışanlara katkı koymanın formülleri üretilmelidir. Akaryakıt fiyatlarının üreticilere, temel gıda maddelerinin ise KDV oranlarının indirilmesi içine girilen sıkıntılı dönemde üretime ve yaşama katkı olacaktır. Bu günlerde üreticinin ürettiği ürünlerin pazara ulaşırken fiyat artışı olmadan ulaşmasını sağlamak da ulaşımın sürekliliği açısından önemlidir. Bu konuda da önerimiz oluşturulacak küçük ekiplerin ekonomik aktivite merkezlerini kontrol etmesidir. Hiçbir işletmenin iflasına, çalışanların ise işsiz kalmasına izin verilmemelidir. Temennimiz, Kıbrıs Türk halkı olarak sevgi, saygı, anlayış, farkındalık ve birliktelikle bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkmaktır. Bilgilenmek için resmi makamları takipte kalalım ve verilen telefon numaralarını not edelim. Gerektiği takdirde kriz merkezlerine ulaşabilmek önemlidir. Sağlıkla kalın; İKD Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri