Ekonomik İstişare Toplantısı yapıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren’in başkanlığında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in de yer aldığı ekonomik istişare toplantısına, ülke piyasasında yer alan yaş meyve ve sebze üreticileri, seracılar, süt ve süt ürünleri imalatçıları, marketçiler ve ithalatçı firmalar geniş katılım gösterdi.

Geniş katılımla gerçekleşen ekonomik istişare toplantısında konuşan Bakan Kutlu Evren, bugüne değin görülmemiş bir ölçekte küresel krizle karşı karşıya olduğumuzu, dünya piyasalarında yaşanan döviz ve enerji fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaların üretim girdilerinde; navlun, nakliye, enerji gibi girdiler de azami artış yaratmaktadır. Üretici ve ticaret insanlarımızın işletmelerini, sermayelerini korumak, yürütebilmek adına çeşitli sıkıntılarla boğuştuğunu görüyoruz” dedi.

Bugün, mevcut piyasada yurt içi ve yurt dışı arz talep dengeleri bozulmuştur diyen Kutlu Evren, “İşletmelerimiz ve iş insanlarımız mevcut istihdamlarını koruyabilmek, bu olağanüstü şartlarda işletmelerini sürdürülebilir bir pozisyonda tutmak için çabalamaktadırlar” dedi.

Kutlu Evren, “Ortaya Çıkan Görüş ve Önerileri Bakanlar Kuruluna Taşıyacağım”

Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile daha önce yapmış olduğumuz görüşmede özellikle temel tüketim ürünlerinde piyasada fiyat kontrolünün sağlanması, halkın alım gücünün korunması anlamında ortak hassasiyetlerimizi paylaşmıştık. Bugün, burada olan tüm katılımcıların da aynı hassasiyette paylaştığını görüyorum” dedi.

Bugün, temel ve genel tüketim maddelerinde imkanlar dahilinde halkın alım gücünü korumak adına bir iyileştirme yapma konusunda, tüm paydaşlarımız pozitif ve samimi yaklaşımlar ortaya koymuş, bu anlamda da çok verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir diyen Bakan Kutlu Evren, istişare toplantısında ortaya çıkan tespit, görüş ve önerileri bakanlar kuruluna taşıyacağını ifade etti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e destek ve katkılarından dolayı teşekkür eden Kutlu Evren, toplantı sonunda, bu kriz ortamında işinden, üretiminden vakit ayırıp, davetimize olumlu yanıt vererek, katılım gösteren tüm paydaşlara ayrı ayrı teşekkür etti.

Dursun Oğuz,

Toplantı da konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yaş meyve ve sebze ayağı, süt üretimi ve tarımsal üretim alanlarında her zaman yerli üretimi ve üreticimizi imkanlar dahilinde krizden korumaya, destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, hep birlikte bu zor dönemden çıkmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Turgay Deniz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’de gerçekleştirilen geniş katılımlı ekonomik istişare toplantısı ve Bakan Kutlu Evren’in hareket etmeden önce tüm paydaşları dinleme, görüş ve önerilerini alma arzusu ile hareket etmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, bugüne kadar ilk kez bu yöntemle ekonomi alanına yaklaşıldığını, bu yaklaşımdan dolayı da KTTO ve şahsı adına Bakan Kutlu Evren’e teşekkür ettiğini belirtti.