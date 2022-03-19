Künye
Kıbrıs 7
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini balkondan attı
Eşini balkondan attı
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Pul biberlerin arasından 5 kilo...
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...
Flaş Haber
Sahil kenarında ceset bulundu
Kapat

Ekonomik İstişare Toplantısı yapıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren başkanlığında geniş katılımlı Ekonomik İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

19 Mart 2022 Cumartesi 11:45
71 Okunma
Ekonomik İstişare Toplantısı yapıldı
banner108

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren’in başkanlığında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in de yer aldığı ekonomik istişare toplantısına, ülke piyasasında yer alan yaş meyve ve sebze üreticileri, seracılar, süt ve süt ürünleri imalatçıları, marketçiler ve ithalatçı firmalar geniş katılım gösterdi.

Geniş katılımla gerçekleşen ekonomik istişare toplantısında konuşan Bakan Kutlu Evren, bugüne değin görülmemiş bir ölçekte küresel krizle karşı karşıya olduğumuzu, dünya piyasalarında yaşanan döviz ve enerji fiyatlarındaki aşırı dalgalanmaların üretim girdilerinde; navlun, nakliye, enerji gibi girdiler de azami artış yaratmaktadır. Üretici ve ticaret insanlarımızın işletmelerini, sermayelerini korumak, yürütebilmek adına çeşitli sıkıntılarla boğuştuğunu görüyoruz” dedi. 

Bugün, mevcut piyasada yurt içi ve yurt dışı arz talep dengeleri bozulmuştur diyen Kutlu Evren, “İşletmelerimiz ve iş insanlarımız mevcut istihdamlarını koruyabilmek, bu olağanüstü şartlarda işletmelerini sürdürülebilir bir pozisyonda tutmak için çabalamaktadırlar” dedi.

Kutlu Evren, “Ortaya Çıkan Görüş ve Önerileri Bakanlar Kuruluna Taşıyacağım”

Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile daha önce yapmış olduğumuz görüşmede özellikle temel tüketim ürünlerinde piyasada fiyat kontrolünün sağlanması, halkın alım gücünün korunması anlamında ortak hassasiyetlerimizi paylaşmıştık. Bugün, burada olan tüm katılımcıların da aynı hassasiyette paylaştığını görüyorum” dedi. 

Bugün, temel ve genel tüketim maddelerinde imkanlar dahilinde halkın alım gücünü korumak adına bir iyileştirme yapma konusunda, tüm paydaşlarımız pozitif ve samimi yaklaşımlar ortaya koymuş, bu anlamda da çok verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir diyen Bakan Kutlu Evren, istişare toplantısında ortaya çıkan tespit, görüş ve önerileri bakanlar kuruluna taşıyacağını ifade etti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e destek ve katkılarından dolayı teşekkür eden Kutlu Evren, toplantı sonunda, bu kriz ortamında işinden, üretiminden vakit ayırıp, davetimize olumlu yanıt vererek, katılım gösteren tüm paydaşlara ayrı ayrı teşekkür etti.  

Dursun Oğuz,

Toplantı da konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yaş meyve ve sebze ayağı, süt üretimi ve tarımsal üretim alanlarında her zaman yerli üretimi ve üreticimizi imkanlar dahilinde krizden korumaya, destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, hep birlikte bu zor dönemden çıkmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 

Turgay Deniz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’de gerçekleştirilen geniş katılımlı ekonomik istişare toplantısı ve Bakan Kutlu Evren’in hareket etmeden önce tüm paydaşları dinleme, görüş ve önerilerini alma arzusu ile hareket etmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, bugüne kadar ilk kez bu yöntemle ekonomi alanına yaklaşıldığını, bu yaklaşımdan dolayı da KTTO ve şahsı adına Bakan Kutlu Evren’e teşekkür ettiğini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu toplandı
Tatar: Federal temelde ortaklık için çözüm arayışlarıyla Kıbrıs Türk halkı Türkiye’den koparılıyor
Tatar: Federal temelde ortaklık için çözüm arayışlarıyla Kıbrıs Türk halkı Türkiye’den koparılıyor
Değirmencioğlu: Parolayı bilemedik, bizi apar topar dışarı attılar
Değirmencioğlu: Parolayı bilemedik, bizi apar topar dışarı attılar










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim