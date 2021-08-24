Ekonomik Kurul toplantısı bugün yapılıyor

Başbakanlık’ta yer alacak toplantı saat 16:00’da başlayacak.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda, Covid -19 ile mücadele devam ederken sektörlerin sıkıntılarının nasıl aşılacağı ve Devlet’in sigorta primlerine yapacağı destek ele alınacak. Başbakan Saner, geçtiğimiz Perşembe günü, ekonomik örgütleri bugün yapılacak Ekonomi Kurulu toplantısına çağırmıştı.





